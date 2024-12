Max Herre & Joy Denalane gehen mit ihrer „Alles Liebe Tour“ in die Verlängerung und kommen am 20. Juni 2025 zur Porta Nigra in Trier. Ihr gemeinsames Debüt "Alles Liebe" ist weit mehr als nur ein Album über die Geschichte von Max und Joy. Es erzählt vielmehr von der Liebe in allen Schattierungen. Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300.

Datum: Freitag, 20. Juni 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Porta Nigra - Vorplatz

54292 Trier Veranstalter: Popp Concerts Mitwirkende: Max Herre & Joy Denalane