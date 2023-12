"A very special summer evening with Sarah Connor" gibt's am 27.07.24 in Mosbach im Großen Elzpark! Seit 2001 ist sie regelmäßig in den Top 10 vertreten und steht ganz weit oben auf der Liste der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Tickets gibt's u.a. beim SWR3 Service Center oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!

Datum: Samstag, 27. Juli 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Großer Elzpark

74821 Mosbach Veranstalter: Provinztour Mitwirkende: Sarah Connor