Diese knusprige Tarte mit ihrer cremigen Füllung darf auf keinem vegetarischen Grill fehlen! Mit ihr als Vorspeise startet das vegetarische Menü des großen SWR3 Grillens.

Hinweis: Die vegetarischen Alternativen werden am 10.4. nicht im Radio gegrillt.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Johann Lafer

Für den Teig:

150 g Maismehl

50 g Parmesan am Stück

2 Zehen Knoblauch

1 TL gehackter, frischer Thymian

75 g Frischkäse (natur, Doppelrahmstufe)

60 g Butter, zimmerwarm

1 TL Salz

1 Tarte- oder Pizzaform, ca. 26 cm Durchmesser (Tarteform ohne Hebeboden)

1 Guglhupfform oder Springform

10 g Butter für die Form

Außerdem:

Küchenrolle

Frischhaltefolie

Küchenreibe

Handrührgerät mit Knethaken

Nudelholz

Küchenpinsel

Teigzubereitung:

Den Parmesan fein reiben. Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Mehl, Parmesan, Knoblauchwürfel, Thymian, Frischkäse, Butter und Salz zu einem glatten Teig kneten.

Den Teig nun auf einer Frischhaltefolie dünn ausrollen und anschließend auf ein gefettetes Pizzablech oder in eine Tarteform geben, dabei einen Rand hochziehen.

Für die Füllung:

60 g Basilikum

1 kleine rote Chilischote

2 Eier (Größe M)

2 Eigelb (Größe M)

500 g Frischkäse (natur, Doppelrahmstufe)

Salz

1 Schalte und Saft einer Limette (essbare Schale)

2 Zehen Knoblauch

100 g getrocknete Soft Tomaten (oder: getrocknete Tomaten aus dem Glas, abgetropft)

1 rote Chilischote

Außerdem:

Multizerkleinerer oder Stabmixer

Feine Reibe

Zitruspresse

Zubereitung der Füllung und der Tarte:

Für die Füllung Basilikum waschen und die groben Stängel entfernen. Chilischote waschen, halbieren, entkernen und in grobe Stücke schneiden.

Limette waschen, die Schale abreiben und den Saft auspressen. Knoblauch schälen.

Basilikum und geschnittene Chilischoten zusammen mit Eiern, Eigelben, Frischkäse, Salz, Limettenschale- und Saft und Knoblauchzehen in einen Zerkleiner geben und zu einer grünen, cremigen Masse mixen.

Die Masse auf den Teig in die Tarteform geben. Getrocknete Tomaten grob zerkleinern und auf die Masse geben. Chilischote waschen, halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden und ebenfalls über die Masse geben.

Tarte grillen:

Eine umgestürzte Guglhupfform auf den Grillrost legen und die Tarte daraufstellen und ca. 25 Minuten grillen. Für die letzten zehn Minuten die Guglhupfform wegnehmen und die Form zum Bräunen des Teiges direkt auf den Grillrost stellen.

Für den Salat & die Balsamico-Agavendicksaft-Vinaigrette:

1 Kopfsalat

1 kleine rote Zwiebel

0,5 TL schwarzer Pfeffer

2 EL Aceto Balsamico

4 EL Gemüsefond

1 EL Agavendicksaft

0,5 TL Salz

4 EL Olivenöl

Außerdem:

Küchensieb

Schneebesen

Salat & Vinaigrette Zubereitung:

In der Zwischenzeit den Kopfsalat waschen, trockenschleudern und in grobe Stücke zupfen. Die rote Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden.

Für die Vinaigrette Pfeffer, Aceto Balsamico, Gemüsefond, Agavendicksaft und Salz mit einem Schneebesen verrühren. Olivenöl nach und nach dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Johann Lafer

Für die Garnitur:

20 g Basilikum

1 Schale einer Bio-Limette (essbare Schale)

4 EL Olivenöl

Servieren:

Die Tarte nun aus der Form nehmen mit 4 EL Olivenöl beträufeln. Schale einer Limette darüber reiben und zum Schluss mit Basilikumblättern garnieren.

Zusammen mit dem Salat servieren.

Hier das Rezept der vegetarischen Vorspeise herunterladen