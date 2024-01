Es gibt viele Songs, da ist die Cover-Version ein berühmter Hit – das Original dagegen eher unbekannt. SWR3-Club-Moderator Michael Reufsteck spielt diese Originale regelmäßig in seiner Sendung.

Cover: Robbie Williams – She's The One

Mit She’s The One hatte Robbie Williams einen Nummer-1-Erfolg in den britischen Charts

Geschrieben wurde das Lied von der britischen Rock-Band World Party für ihr viertes Album Egyptology

Der eigentliche Songwriter Karl Wallinger wusste anfangs nichts von dem Cover

Robbie Williams hatte She’s The One bei Konzerten für seinen eigenen Song verkauft

Original: World Party – She's The One

Cover: Mark Ronson, Amy Winehouse – Valerie

Valerie ist einer der bekanntesten Songs, den Amy Winehouse gesungen hat

Erschienen ist er auf einem Cover-Album des Musikproduzenten Mark Ronson

Im Original stammt das Lied von der Indie-Rock-Band The Zutons

Die Idee zu Valerie kam Frontmann Dave McCabe im Taxi zu seiner Mutter

Original: The Zutons – Valerie

Cover: Post Malone – Only Wanna Be With You

Zum 25-jährigen Jubiläum von Pokémon veröffentlichte Post Malone seine Version von Only Wanna Be With You

Im Original ist das Lied von der 90er-Jahre-Band Hootie & The Blowfish

Sänger Darius Rucker feierte die Cover-Version bei Twitter: „This is awesome“

Im Song gibt es eine Anspielung auf das Football-Team Miami Dolphins. Post Malone singt statt „Dolphins“ – „Cowboys“, eine Anspielung auf die Dallas Cowboys

Original: Hootie & The Blowfish – Only Wanna Be With You

Cover: No Angels – Daylight In Your Eyes

Für die Girlgroup No Angels war Daylight In Your Eyes der größte Hit ihrer Karriere

Ursprünglich sollte der Song auf das Debüt-Album einer New Yorker Rock-Band, aufgenommen wurde er dann von der kolumbianischen Sängerin Victoria Faiella

Erst als Siegertitel für die Casting-Show Popstars wurde der Song bekannt

Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums haben die No Angels eine Celebration Version von Daylight In Your Eyes veröffentlicht

Original: Victoria Faiella – Daylight In Your Eyes

Cover: Adam Lambert – Whataya Want From Me

Whataya Want From Me war die zweite Single des Debüt-Albums von Adam Lambert

Pink hatte den Song mitgeschrieben und eigentlich sollte er auf ihrem fünften Album Funhouse erscheinen

Auf ihrem Best-Of-Album Greatest Hits … So Far veröffentlichte Pink zwei Jahre später eine von ihr gesungene Version von Whataya Want From Me

Neben seiner eigenen Musik geht Adam Lambert heute als Sänger mit Queen auf Tour

Original: Pink – Whataya Want From Me

Ein Song, unendliche Möglichkeiten!

In der SWR3-Feiertagsshow an Fronleichnam gab es diese Originale:

Steve Winwood – Higher Love

Victoria Faiella – Daylight

Jim Steinman – Rock And Roll Dreams Come True

Liqudio – Narcotic

I-Ten – Alone

Hootie & The Blowfish – Only Wanna Be With You

World Party – She's The One

Pink – Whataya Want From Me

Chris Thompson – You're The Voice

La Bouche – Where Do You Go

Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee)

Bonnie Tyler – The Best

Clide – Never Let Me Down Again

OMD – Whole Again

Desmond Child – Livin' On A Prayer

Bruce Springsteen – Because The Night

Bruce Springsteen – Fire

Bruce Springsteen – Pink Cadillac

All 4 One – I Turn To You

Ednaswap – Torn

Pet Shop Boys & Elton John – In Private

Cardigans – Lovefool

The Hooters – Time After Time

David Bowie – The Man Who Sold The World

Gloria Estefan – Let's Get Loud

U2 – She's A Mystery To Me

50 Cent & Justin Timberlake – Ayo Technology

The Zutons – Valerie

Laura Branigan – How Am I Supposed To Live Without You

Raff – Self Control

O-Zone – Dragostea Din Tei

Tina Turner – Don't Turn Around

Noisie Katzmann – Mr. Vain

Annie Lennox – Step By Step

