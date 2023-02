Revolverheld-Sänger Johannes Strate war der Promi-Assistent beim großen SWR3 Grillen mit Starkoch Johann Lafer. Zusammen waren sie ein Spitzenteam!

Johannes Strate hat sich beim großen SWR3 Grillen super geschlagen

Der Revolverheld-Sänger hat sich lange auf das große Angrillen in SWR3Land gefreut. Sechs Stunde lang waren sie ein super Team, haben geschnippelt, gegessen und viel Spaß zusammen gehabt – auch wenn das Wetter wohl nicht mitbekommen hat, dass alle Lust auf Grillen hatten.

Der Promikoch schaut auch ab und zu mal bei einem Revolverheld-Konzert vorbei – das große SWR3 Grillen war quasi der Gegenbesuch.

Johannes Strate grillt privat gerne Fisch und hat das vegetarische Grillen ziemlich ausgecheckt. Ansonsten stellt er sich auch einfach mit einem Bier neben den Grill und kommentiert. Für das große SWR3 Grillen hat sich Johannes Strate vorgenommen, für ein bisschen Leichtigkeit und eine gute gemeinsame Zeit zu sorgen – trotz Pandemie.

Revolverheld spielen SWR3-Schulhofkonzert

Immer wieder ist Johannes Strate bei großen SWR3-Aktionen mit dabei. So spielten Revolverheld im Herbst letztes Jahr ein ganz besonderes Konzert für die Schülerinnen und Schüler des Gauß-Gymnasiums in Worms.

2021 hätten Revolverheld eigentlich um die 60 Konzerte gespielt – das in Worms wurde dann tatsächlich ihr einziges vor „echten“ Menschen, also nicht nur vor Autos oder als Livestream. Beim SWR3 Schulhofkonzert gab es die größten Hits von Revolverheld: Von Leichter über Ich lass für dich das Licht an bis Lass uns gehen.

Johannes Strate sorgt sich wegen Corona um die Veranstaltungsbranche

Wie viele andere Künstler beschäftigt auch Revolverheld, wie es mit Bands und deren Crews weitergeht. Im SWR3-Interview hat Johannes Strate erzählt, dass ein langjähriger Mitarbeiter aus ihrem Team die Veranstaltungsbranche verlassen musste und jetzt im Baumarkt arbeitet. Johannes Befürchtung: So wird es vielen Crew-Mitgliedern und Künstlern gehen, wenn es keine gemeinsamen Lösungen mit der Politik gibt.

Das Nordlicht Johannes Strate

Aufgewachsen ist Johannes Strate in Worpswede in der Nähe von Bremen, heute lebt er in Hamburg. Sein geheimer Rückzugsort ist die ostfriesische Insel Spiekeroog, auf der sich seine Eltern kennengelernt haben. Papa Eckart Strate veranstaltet dort seit den 60er Jahren jeden Sommer das mittlerweile legendäre Chor-Projekt Dünensingen, zusammen mit hunderten Urlaubern am Strand.

Als Kind saß Johannes beim Dünensingen auf dem Gitarrenkoffer seines Papas – auch so entstand seine Liebe zur Musik.

Zusammen mit dem Papa, als Kind sein großes Idol, hat er auch einen Song auf seinem Solo-Album Die Zeichen stehen auf Sturm gesungen.

Abreißen – die aktuelle Single von Revolverheld

Ihren ersten Proberaum hatten sie unter einer S-Bahn-Brücke in Hamburg. Heute sind Revolverheld eine der erfolgreichsten deutschen Pop-Bands. Ihr neuer Song Abreißen ist der Wunsch, bald wieder auf einer Festival-Bühne stehen und Konzerte spielen zu können.