Ich weiß ich habe es versaut, ich bin ein Loser,

Hab dich auch nicht verdient

bin ein Versager

Während du irgendwo was trinken bist,

Bin ich hier am Denken

Denke drauf rum, wo ich jetzt eigentlich sein sollte

Und dann läuft auch noch das Wasser oben von der Decke

Ich wusste, dass das passiert, kann es trotzdem nicht glauben

Okay, vielleicht mache ich ein bisschen zu viel Drama draus, keine Panik.

Ich bin einfach ein trauriges Mädchen in einer großen Welt,

eine Welt, die einfach nur verrückt und gegen mich ist

Aber ich hab meine Freunde damit lang genug genervt, du tust mir nicht gut.

Gott, ich bin so allein, ich bin so eine super einsame Bitch.

Wenn die Leute mich sehen könnten, wie ich meine Badewanne mit Tränen fülle

Ich glaube ich sinke, ganz langsam,

Das Badewasser steht mir schon bis zu den Augen

Vielleicht träume ich auch einfach nur

Hey ich bin aufgenommen im Club der Trauerklöße ...

und ich will doch nur, dass mir jemand den Rücken massiert

Das ist so richtig erbärmlich einsam.

Original Songtext auf Englisch

I know I fucked up, I'm just a loser

Shouldn't be with ya, guess I'm a quitter

While you're out there drinkin',

I'm just here thinkin'

'Bout where I should've been

I've been lonely, mm, ah, yeah

Water pouring down from the ceilin'

I knew this would happen, still hard to believe it

Maybe I'm dramatic,

I don't wanna seem it

I don't wanna panic

I'm a sad girl, in this big world

It's a mad world

All of my friends know what's happened

You're a bad thing (ah!)

I know I fucked up, I'm just a loser

Shouldn't be with ya, guess I'm a quitter

While you're out there drinkin',

I'm just here thinkin'

'Bout where I should've been

I've been lonely, mm, ah, yeah