Nach Schrei nach Liebe oder Deine Schuld haben die Ärzte mit Demokratie einen neuen politischen Song geschrieben. Erschienen ist er bereits 2021 – doch jetzt wird er erneut zum Thema.

Eigentlich wollte die Punk-Band aus Berlin keine weitere Single aus ihrem bereits drei Jahre alten Album Dunkel veröffentlichen. Doch auf ihrer Website schreiben die Ärzte als Begründung:

Der Song passt leider grad.

Vor Europawahl: Ärzte-Schlagzeuger Bela B sieht die Demokratie gefährdet

Zusammen mit einem KI-Musikvideo koppeln die Ärzte Demokratie also am 5. April als neue Single aus. Und beziehen sich damit auch direkt auf einen aktuellen Anlass: die Europawahl im Juni.

Eigentlich leben wir in einem demokratischen Staat, der felsenfest auf seiner Grundordnung steht und doch scheint die Demokratie grad mehr als sonst ein besonders zu schützendes Gut zu sein. Warum zweifeln so viele Leute an ihr?

„Demokratie“: Das sind die Lyrics des Songs

Die neue Single der Ärzte ist ein deutlicher Aufruf der Band, Wählen zu gehen. Im Songtext heißt es unter anderem:

Und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann

Wie wär's mit Wählen geh'n?

Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an

Hier den ganzen Text zu „Demokratie“ lesen: Sie ist vielleicht die mächtigste Idee der Galaxie

Gebor'n in Griechenland

Millionen gibt sie Hoffnung, Diktatoren fürchten sie

Der Grund liegt auf der Hand

Doch es gibt sie nicht geschenkt und einfach ist sie nie

Sie wird überall bedrängt



Sie ist das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt

Nein, weit davon entfernt

Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt

Junge, hast du nichts gelernt?

Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich

Du bist erforderlich



Immer nur zu meckern auf das blöde Scheißsystem

Das ist schön bequem

Du bist nicht Teil der Lösung, du bist selber das Problem

Und feige außerdem



Sei nicht so unsportlich, es geht nicht ohne dich

So funktioniert das nicht, es geht nicht ohne dich



Demokratie ist kein Fußballspiel

Bei dem du nur Zuschauer bist

Ihre Feinde machen überall mobil

Ich hoffe, dass du nicht vergisst

Freiheit ist keine App aus dem World Wide Web



Ja, du bist wesentlich, es geht nicht ohne dich

Nicht nur gelegentlich, es geht nicht ohne dich



Und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann

Wie wär's mit Wählen geh'n?

Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an

Dem Hass zu widersteh'n

Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich

So funktioniert das nicht

Ärzte-Sänger Farin Urlaub: Vergleich mit den USA

Gitarrist und Sänger Farin Urlaub hat den Text zu Demokratie geschrieben.

Die Ärzte kommentieren seit Jahren die gesellschaftliche und politische Entwicklung in Deutschland. Sowohl ganz konkret durch ihre Songtexte wie zum Beispiel in Schrei nach Liebe, das zu einer Hymne gegen Rechtsextremismus geworden ist, als auch mit Ansagen bei Konzerten, Posts bei Social Media und auf ihrer Website oder in Interviews.

Die Ärzte unterstützen außerdem NGOs wie die Seenotrettung oder veranstalten ein Festival in Berlin (Labor Tempelhof), das so klimaneutral wie möglich ist.

Wir agieren als Band politisch, weil Neutralität gar keine Option ist heutzutage. Als echter Politiker wäre ich persönlich allerdings denkbar ungeeignet, schon aus Mangel an jeglicher Kompetenz.

Den Vorteil als Künstler politisch zu sein, sieht Schlagzeuger Bela B darin, keine Kompromisse eingehen zu müssen:

Unsere Meinungen, unsere Kommentare werden anders und für viele Leute vielleicht auch ehrlicher gelesen als die vieler Politiker.

Diese Hinweise verstecken sich in Demokratie von den Ärzten

In der ersten Strophe der neuen Ärzte-Single gibt es eine Anspielung auf den Ärzte-Hit Junge vom Album Jazz ist anders aus dem Jahr 2007:

Junge, hast du nichts gelernt?

Außerdem hat der Song Demokratie in Klammern den Zusatz Our Bass Player Hates This Song. Der Hintergrund: Ärzte-Bassist Rodrigo Gonzales findet den Text tatsächlich zu plakativ und erklärerisch für einen Ärzte-Song. Bela und Farin fanden ihn aber gut so und die Band hat demokratisch entscheiden, ihn zu veröffentlichen – nur eben mit dem halb im Ernst und halb im Spaß gemeinten Hinweis, dass Bassist Rod den Song hasst.