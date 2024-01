per E-Mail teilen

Ob „Daddy Cool“ oder „Rasputin“: Seine Lieder sind Klassiker der Popmusik. Außerdem gründete er Boney M. und Milli Vanilli. Jetzt ist Frank Farian gestorben.

Er sei im Alter von 82 Jahren zu Hause in Miami gestorben. Das teilte die Agentur Media am Dienstag im Namen seiner Familie mit. Farian zählte zu den erfolgreichsten deutschen Produzenten und Musikern. Er verkaufte mehr als 800 Millionen Tonträger.

Der Erfolg war eine riesengroße Überraschung. Ich hatte immer gedacht, ich schaffe es nicht. Es sah ja auch anfangs nicht danach aus.

Frank Farian gestorben: Er schuf Klassiker der Popmusik

Farian hatte seit den 1970er-Jahren berühmte Popmusik-Klassiker produziert. Ob „Daddy Cool“ oder „Rasputin“: Seine Lieder sind Klassiker der Popmusik und der Soundtrack einer Generation.

Er arbeitete mit Künstlern wie Stevie Wonder und Meat Loaf zusammen. Außerdem gründete Farian weltweit erfolgreiche Gruppen wie Boney M. und Milli Vanilli.

Frank Farian und der Milli-Vanilli-Skandal

Das erste Milli-Vanilli-Album wurde in den USA 1989 sechs Mal mit Platin ausgezeichnet, das Münchner Duo gewann einen Grammy für die besten neuen Künstler. Später wurde bekannt, dass die beiden gar nicht selbst gesungen, sondern die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegt hatten. Die Musikwelt war erschüttert.

Der Fall gilt bis heute als einer der größten Betrugsskandale der Musikgeschichte. Ein Film von Regisseur Simon Verhoeven erzählt die Geschichte derzeit im Kino.

Constantin Zöller und Thomas Gottschalk haben in ihrer Show mit Schauspieler Matthias Schweighöfer geredet, der im Film „Girl You Know It’s True“ Frank Farian spielt:

Frank Farian: Von Rheinland-Pfalz ins Saarland und dann in die USA

Farian wurde als Franz Reuther in Kirn an der Nahe geboren. Mit 14 zog er ins Saarland und lernte Koch.

Weil ich ständig Hunger hatte und dachte, da habe ich immer etwas zu essen.

Dann kam die Musik: Mit seiner Band „Frankie und die Schatten“ nahm er 1963 in einem ehemaligen Kuhstall die erste Platte auf. Vom Saarland ging es dann nach Hessen, in ein Tonstudio in Rosbach bei Frankfurt, und später nach Miami.

Was war das Geheimins des Erfolgs von Frank Farian?

Er gewann Goldene Platten und feierte Chart-Erfolge – doch das Geheimnis seines großen Erfolges, betonte Farian einmal, habe er nicht entschlüsseln können. Wenn er einen Song gemischt habe, habe er an seine Zeit als Koch gedacht.

Es geht immer um die Zutaten. Man kann zwar sagen, man wird Musiker, aber vieles ist dann Glück. Erfolg ist nicht planbar.

Laut Allendorf Media hat Farian bis zuletzt ein neues, großes Musical geplant. Das Projekt sollen nun von der Frank Farian Foundation in seinem Sinne fertiggestellt werden, hieß es.