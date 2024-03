Jack Black covert mit Tenacious D „Baby One More Time“ von Britney Spears

Jack Black hat mit Kyle Gass als Tenacious D ein kurzes Video veröffentlicht, in dem die beiden „Baby One More Time“ singen. Das ging viral. Jetzt haben die zwei nachgelegt.

Das Rock-Duo hat eine fast zwei Minuten lange Version des Britney-Covers veröffentlicht. Dabei verleiht Jack Black dem alten Popsong seinen ganz speziellen Touch, durch den er mit dem Film „School of Rock“ bekannt wurde. Hier kannst du es dir das Cover anhören: Das Video wurde bei der Premiere von „Kung Fu Panda 4“ gedreht. Denn: Der Song gehört zum neuen Film. Black hat in allen Teilen dem Panda Po Ping seine Stimme geliehen. Die neue Version von „Baby One More Time“ wird im Abspann des Films zu sehen sein. Deshalb hat Jack Black mit Tenacious D „Baby One More Time“ gecovert „Kung Fu Panda“-Regisseur Mike Mitchell soll sich einen Song von Tenacious D für den Abspann des neuen Films gewünscht haben. Jack Black sagte laut People: „Ich fragte: 'Können wir Britney Spears machen?'“ Mitchell habe dann gesagt, dass er 'Baby One More Time' haben wolle, „weil es irgendwie in die Richtung von Kung Fu geht“ . Den ersten Clip zum Cover postete Jack Black vor rund einer Woche in den sozialen Netzwerken. Auf TikTok wurde das Video schon mehr als 55 Millionen Mal angeschaut. Was sagt Britney Spears zu dem Cover? Bisher hat sich Britney Spears offenbar noch nicht dazu geäußert. In einem Video von Entertainment Tonight sagt Back: Britney, wenn du zuschaust – ich liebe dich! Ich liebe den Song. Wir sind sehr stolz auf unsere Version und ich hoffe, du magst sie auch. Dann erklärt Black noch, dass er gerne mit Britney zusammenarbeiten würde. Er sagt: „Ich bin hier. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich warte am Telefon.“ Zum Vergleich: So klingt das Original vom Britney Spears: