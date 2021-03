Die britische Boulevardpresse macht sich über uns Deutsche lustig, weil wir beim Impfen weit hinter ihnen liegen. Müssen wir nun befürchten, dass die Engländer vor uns am Ballermann sind? Ein Gagsong im Shanty-Style von SWR3-Moderator Volker Janitz.

SWR3Land feiert den Song:

Guten Morgen, euer Mallorca-Hit ist super! SWR3-Hörerin Sabine aus Mallorca

Also ich feiere euren Ballermann-Wellermann-Song. Mega genial! SWR3-Hörerin Sandra

Vielen Dank für diesen Wellerman-Gag. Da konnte ich von Herzen lachen und alle Engländer sicher auch. SWR3-Hörerin Bianca

Die Wellerman-Ballermann-Gagsong-Lyrics

Wir waren jetzt schon seit einer Ewigkeit

am Mittelmeer nicht mehr richtig breit.

Die Pandemie und Maskenpflicht

erlauben es leider nicht.



Aber wenn wir zum Ballermann kommen,

in Badeschlappen übers Mittelmeer,

wenn wir nach Malle dann kommen,

dann werden die Eimer leer.



Die Engländer impfen schneller als wir,

haben mehr Vakzine als Dosenbier.

Und wenn der Tommy so weiter spritzt,

er bald in Palma sitzt.



Aber wenn wir zum Ballermann kommen,

in Badeschlappen übers Mittelmeer,

wenn wir nach Malle dann kommen,

dann werden die Eimer leer.



Statt Mittelmeerwelle kommt die dritte Welle,

die Zahlen gehen schon wieder rauf,

so urlauben wir an Ballermanns Stelle

wieder am Bodensee.



Aber wenn wir zum Ballermann kommen,

in Badeschlappen übers Mittelmeer,

wenn wir nach Malle dann kommen,

dann ist schon alles leer.

