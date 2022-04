Welche Songs standen in Deutschland, Großbritannien oder den USA auf Platz 1 der Charts? Am 1. Mai (Sonntag) spielen wir ausschließlich diese Hits für euch von 8 bis Mitternacht im Radio – inklusive vieler Specials. Hier gibt es schon jetzt die größten Nummer-1-Hits und ihre Geschichte.

Diese Nummer-1-Specials laufen im Radio

Den ganzen Tag gibt es verschiedene Highlights: wir spielen für euch die größten Sommer-Nummer-1-Hits, Duette, Film-Nummer-1-Hits, Rocksongs oder One-Hit-Wonder, die es nach ganz vorne in den deutschen, britischen und amerikanischen Charts geschafft haben. Außerdem gibt es immer wieder Folgen unserer Lyrix-Reihe, bei der wir Songtexte für euch übersetzten – am 1. Mai natürlich nur Nummer-1-Lyrix. Hört am Sonntag ab 8 Uhr rein und entdeckt die musikalischen Nummer-1-Specials im Radio!

Live hören 14.8.2020 SWR3 Webradio einschalten

Welche Songs liefen am Nummer-1-Tag in SWR3? Hier Playlist checken!

Die größten Nummer-1-Hits und ihre Geschichte

In unserem Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte erzählt euch Musikredakteur Matthias Kugler die spannenden Hintergründe und Storys zu den größten Hits aller Zeiten. Den ganzen 1. Mai gibt es immer wieder Folgen im Radio – noch mehr Nummer-1-Hitgeschichten gibt es hier.

Bohemian Rhapsody – Queen

Opernhafte Chöre und Rock-Gitarren: in Bohemian Rhapsody lassen Queen 1975 ihrer Fantasie freien Lauf. Sänger Freddie Mercury hatte die Idee zu dem Klassiker.

Die größten Hits und ihre Geschichte 24.11.2021 Bohemian Rhapsody – Queen Dauer 6:56 min

Despacito – Luis Fonsi

Mit Despacito gelang Luis Fonsi 2017 ein weltweiter Hit: Platz 1 in über 20 Ländern, darunter natürlich auch in Deutschland. Mit über 1,7 Millionen verkauften Downloads ist Despacito auch die erfolgreichste Single in Deutschland seit 1975. Dazu kommen über sechs Milliarden Klicks bei Youtube für das Video. Der Song selbst war schnell geschrieben, erzählt der Puerto-Ricaner.

Die größten Hits und ihre Geschichte 11.8.2020 Despacito – Luis Fonsi Dauer 6:02 min

The Look – Roxette

Es ist kein Plattenboss, der Roxette zu Weltstars macht – sondern ein Austauschstudent namens Dean Cushman. Durch ihn wird The Look zum Nummer-1-Hit in den USA und Roxette starten ihre Weltkarriere.

Die größten Hits und ihre Geschichte 10.12.2019 The Look – Roxette Dauer 6:01 min

American Pie – Madonna

Don McLean schrieb 1971 das Original von American Pie. Superstar Madonna hat den Song für den Film The Next Big Thing im Jahr 2000 nochmal neu aufgenommen und zum Nummer-1-Hit gemacht.

Die größten Hits und ihre Geschichte 17.11.2021 American Pie – Madonna Dauer 4:37 min

Tainted Love – Soft Cell

Vom Soul-Original zum Cover-Nummer-1-Hit: Tainted Love von Soft Cell.

Die größten Hits und ihre Geschichte 12.7.2021 Tainted Love – Soft Cell Dauer 5:18 min

Born This Way – Lady Gaga

Born This Way ist 2011 nicht nur Lady Gagas dritter Nummer-1-Hit, sie präsentierte diesen Song bei den Grammy Awards mit einer spektakulären Performance, bei der sie als eine Art futuristischer Embryo aus einem Ei schlüpfte. Besondere Outfits gehören zu Lady Gagas Karriere, die sich nach dem Queen Song Radio Gaga benannte, dazu. Sie sind Teil ihrer künstlerisch musikalischen Selbstdarstellung, ganz nach dem Motto Born This Way.

Die größten Hits und ihre Geschichte 19.2.2020 Born this way - Lady Gaga Dauer 3:56 min

Zeit, dass sich was dreht – Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer wollte eigentlich nie Musiker sondern immer Fußballer werden. Für Letzteres war er aber nicht gut genug, also schrieb er umso erfolgreicher Songs. Zeit, dass sich was dreht wurde im Sommer 2006 Grönemeyers zweiter Nummer-1-Hit in Deutschland.

Die größten Hits und ihre Geschichte 6.1.2020 Zeit, dass sich was dreht - Herbert Grönemeyer Dauer 4:42 min

Another Day In Paradise – Phil Collins

Another Day In Paradise, der siebte US-Solo-Nummer-1-Hit von Phil Collins, ist einer seiner wenigen Songs mit einer sozialkritischen Botschaft. Die Fans reagierten positiv darauf und machten ihn am 23. Dezember 1989 zum letzten US-Nummer-1-Hit der 80er und zwei Wochen später zum ersten der 90er-Jahre.

Die größten Hits und ihre Geschichte 30.1.2021 Another Day In Paradise – Phil Collins Dauer 5:02 min

Sie ist weg – Die Fantastischen Vier

Sie ist weg wird im Oktober 1995 zum ersten Nummer-1-Hit der Fantastischen Vier. Das Stuttgarter Hip-Hop-Quartett Thomas D., Smudo, Michi Beck und Andy Y. ist bis heute stolz auf diesen Song.

Die größten Hits und ihre Geschichte 7.7.2019 Sie ist weg – Die Fantastischen Vier Dauer 4:26 min

Grenade – Bruno Mars

Grenade ist eine dramatische Ballade, in der Bruno Mars seinen Liebeskummer ziemlich bildhaft beschreibt. „ Ich fange eine Granate für dich oder ich springe für dich vor einen Zug klingt natürlich extrem. Aber das soll eigentlich nur meine Liebe unter Beweis stellen “, erzählt er im SWR3-Interview. Seine Fans lieben den Song so sehr, dass er im Februar 2011 gleichzeitig auf Platz 1 der Single-Charts in den USA, England und Deutschland steht.

Die größten Hits und ihre Geschichte 2.1.2022 Grenade – Bruno Mars Dauer 5:09 min

Ebony & Ivory – Paul McCartney & Stevie Wonder

Schwarze und weiße Klaviertasten gehören zusammen. Aus diesem Bild heraus schreibt Paul McCartney den Song Ebony & Ivory. Sein Duett mit Soul-Sänger Stevie Wonder wird 1982 zum Nummer-1-Hit über das friedliche Zusammenleben aller Menschen – egal welche Hautfarbe sie haben.

Die größten Hits und ihre Geschichte 31.1.2022 Ebony & Ivory – Paul McCartney & Stevie Wonder Dauer 4:52 min

I Still Haven't Found What I'm Looking For – U2

Es ist einer von drei Nummer-1-Hits aus U2s erfolgreichstem Album The Joshua Tree und es ist ihr ungewöhnlichster Hit: Gospel und U2? Und das auch noch in den 80ern? Hat funktioniert!

Die größten Hits und ihre Geschichte 10.5.2020 I Still Haven't Found What I'm Looking For – U2 Dauer 4:31 min

Get The Party Started – Pink

Anfang des Jahrtausends wollte sich Pink verändern und auf einen rockigeren Sound setzen. Mit Linda Perry von den 4 Non Blondes fand sie die passende Partnerin dafür. Das Resultat: Der Nummer-1-Hit Get The Party Started.

Die größten Hits und ihre Geschichte 1.1.2020 Get The Party Started – Pink Dauer 4:47 min

Karma Chameleon – Culture Club

Ein spleeniger Sänger, eine fantastische Melodie und die ungewöhnliche Kombination aus Karma und Chamäleon – fertig war der Nummer-1-Hit für Culture Club.

Die größten Hits und ihre Geschichte 17.2.2020 Karma Chameleon – Culture Club Dauer 4:10 min

Quit Playing Games (With My Heart) – Backstreet Boys

Quit Playing Games (With My Heart) wird im November 1996 zum ersten Nummer-1-Hit für die Backstreet Boys. Der Musikmanager Lou Perlman hatte Anfang der 90er-Jahre die Idee für eine Boygroup, suchte dafür fünf junge Sänger und Tänzer und fand sie in Howie D., AJ McLean, Nick Carter, Kevin Richardson und Brian Littrell.

Die größten Hits und ihre Geschichte 31.12.2021 Quit Playing Games (With My Heart) – Backstreet Boys Dauer 4:29 min

Shout – Tears For Fears

Shout, dieser kraftvolle Protest-Song war 1985 der erste Nummer-1-Hit für das britische New-Wave-Duo Tears For Fears. Roland Orzabal und Curt Smith verkauften über 800.000 Singles und legten damit den Grundstein für eine Welt-Karriere. Auch das Album Songs From The Big Chair mit dem weiteren Nummer-1-Hit Everybody Wants To Rule The World wurde mit sieben Millionen verkauften Exemplaren zum globalen Erfolg.

Die größten Hits und ihre Geschichte 28.2.2022 Shout – Tears For Fears Dauer 6:08 min

Message In A Bottle – The Police

Was hat eigentlich der Hund von Sting mit Message In A Bottle zu tun? Und welche Rolle spielte dabei eine deutsche Autobahn? Und gab es die ominöse Flaschenpost wirklich? Fragen über Fragen. Die Antworten zu diesem Überraschungs-Nummer-1-Hit von The Police gibt es hier.

Die größten Hits und ihre Geschichte 2.10.2021 Message In A Bottle – The Police Dauer 4:23 min

The Final Countdown – Europe

Zu viele Keyboards, zu wenig Gitarren, ein seltsamer Text und auch noch viel zu lang – in der schwedischen Band Europe gab Ende 1985 niemand was auf The Final Countdown. Nur ihre Plattenfirma hatte den richtigen Riecher. Das Resultat: Ein Rock-Klassiker und weltweiter Nummer-1-Hit!

Die größten Hits und ihre Geschichte 8.9.2021 The Final Countdown – Europe Dauer 6:01 min

Owner Of A Lonely Heart – Yes

Star-Produzent Trevor Horn machte 1983 aus der altmodischen, britischen Progressive-Rock-Band Yes fast über Nacht ein Chart-Phänomen. Owner Of A Lonely Heart wurde ein weltweiter Nummer-1-Hit und klingt auch heute noch modern.

Die größten Hits und ihre Geschichte 26.3.2021 Owner Of A Lonely Heart – Yes Dauer 6:24 min

I Belong To You – Eros Ramazotti & Anastacia

Mit I Belong To You schafften Eros Ramazzotti und Anastacia, was ihnen als Solo-Künstler bislang nicht gelungen ist: einen Nummer-1-Hit in Deutschland. Das Duett war der Wunsch von Eros' Tochter Aurora.