Der sogenannte Mr. Rock & Roll

tanzt mal wieder alleine,

telefoniert mal wieder mit jemandem,

der ihm sagt, dass er pleite ist,

dass er nicht weiß wohin

und dass er wieder alleine ist.

Das Rock-Girl des Jahrhunderts,

benimmt sich so wie früher.

Tanzt, als ob da niemand um sie rum wäre.

Früher hat sie das scheinbar nie gekümmert,

Jetzt würde sie es nicht mehr wagen.

Es ist ja so was von „Rock & Roll“, alleine zu sein.

Und eines Tages werden sie sich begegnen,

irgendwo, ganz weit weg

und werden sagen: „Ich wünschte, ich hätte mehr aus mir gemacht“.

Sie werden sich begegnen und sagen: „ich wünschte, ich hätte dich schon vorher gekannt“.

Mrs. Schwarz-Weiß

Hat nie 'nen Grauton gesehen,

hat jeden Tag mit irgendwas den Kopf voll.

Aber jetzt ist sie vom Weg abgekommen,

wie soll es für sie weitergehen?

Mr. Multikulturell,

sieht alles, was man nur sehen kann.

Er ist der lebende Beweis für jemanden, der ganz anders ist, als ich.

Aber jetzt will er frei sein,

frei, um zu sehen.

Er sagt: „Ich wünschte, ich hätte dich gekannt, hätte dich getroffen,

als ich noch viel Zeit hatte“.

Und sie wird sagen: „Ich wünschte, ich hätte dich gekannt, ich hätte dich geliebt,

bevor ich seine Braut war.

Also müssen sie auseinander gehen,

- noch ein paar gebrochene Herzen zu viel.

Aber das kenne ich doch schon

vom Fernsehen, aus Büchern, Filmen und so.

Und da gibt’s immer ein Happy End,

tagtäglich...

Und eines Tages werden sie sich begegnen,

irgendwo, ganz weit weg

und werden sagen: „Ich wünschte, ich hätte mehr aus mir gemacht“.

Sie werden sich begegnen und sagen: „ich wünschte, ich hätte dich schon vorher gekannt“.