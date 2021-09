Komm, leg dich noch einmal neben mich.

Ich kann es jetzt aushalten. Die Wahrheit, mein? ich.

Wird nicht mir nicht mehr wehtun.

Auch wenn das jetzt der letzte Abschied sein soll,

ist das immer noch was Schönes. Unleugbar.

So wie es eigentlich immer schön war. Oder fast immer.

Vielleicht ist es völlig falsch und verkehrt und verboten,

vielleicht will ich mir einfach auch nur nicht mit angucken müssen, wie du dich hergibst, wenn ich’s eigentlich hätte sein sollen. Meine Liebe. Meine Art zu lieben.

Komm, gib uns noch eine Chance. Eine nur. Heut nacht.

Geh weg mit mir. Es zählt doch sowieso nur der Moment.

Und wenn der Morgen kommt, dann sind wir sowieso durch damit.

Das Lebewohl liegt ja eh schon in jedem Kuß.

Ich weiß auch, daß du das alles sehr ernst nimmst und sorgfältig und umsichtig und alles.

Aber Du kümmerst dich auch keinen Deut um meine Grenzen.

Du weißt, was Schwäche aus mir macht, und wie ich dann anfange zu betteln aus Angst,

und dann schmeißt du diese Liebe weg weil du Angst hast vor dem was du siehst.

Du solltest das eigentlich besser gewußt haben.



Und wenn du dann mit ihm aus der Kirche kommst

in Deinem Traum-Hochzeitskleid und mit seinem Ring an deiner Hand

und wenn ihr dann allein seid und er dich ausziehen will,

wenn du ihm dann in die Arme sinkst,

wirst du ihm dann klarmachen, daß ich es eigentlich hätte sein sollen?



Wirst du nicht.