Irgendwann kommt dann die Zeit, wo man endlich wirklich frei ist.

Bereit ist. Los will. Auf Reisen will, mit Endziel Liebe.

So wie ich jetzt.

Das ist ein eher komisches Gefühl.

Du bist auf einmal offen und frei und kannst dir alles mögliche vorstellen,

jede mögliche Situation, jeden Ort, wo es passieren könnte,

aber es liegt nicht in deiner Hand.

Ich hab? keine Ahnung, was mich da draußen erwartet,

und ich weiß, dass es grade in Sachen Liebe keine Garantien gibt.

Aber eins solltest du wissen.

Helf? Gott dem Mann, der in mein Leben kommt,

dem Herz, das mich rein lässt.

Der Dumme, der jetzt bei mir anklopft,

tut mir jetzt schon leid.

Weil ich Ja sagen werde.