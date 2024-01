Moment mal, hab ich irgendwie verpasst, dass du dich verabschiedet hast?

Da ist ein schwarzes Loch in meinen Kopf.

Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, waren deine Worte:

„Ich will dich nicht verlieren, muss aber mal kurz Luft holen.“

Verdammt noch mal, wie soll ich das verstehen?



Du hast mich einfach stehen lassen und mir fehlen die Worte.

Langsam werde ich verrückt und warte darauf, dich wiederzusehen.

Doch meine Geduld wird auf eine harte Probe gestellt.

Ich habe mir geschworen, deinen Namen erst dann wieder in den Mund nehmen, wenn du vor mir stehst.



Nervös wiederhole ich im Geist immer wieder deine Worte.

Lege jedes auf die Goldwaage und versuche Betonungen und Pausen zu analysieren. Dabei klang dein Treueschwur so überzeugend!

Du sagest: „Ich solle mir keine Sorgen machen, du würdest mich nie verlassen!“

Aber wieso bin ich dann jetzt plötzlich solo?



Dieser leere Blick in deinen Augen sagt mehr als tausend Worte.

Alles, was ich verlange, ist Aufrichtigkeit.

Entscheide dich: Bleib oder verschwinde!

Ich muss endlich wissen, woran ich bin!