Mädels, wenn es euch auch schon mal so ergangen ist, singt alle mit



Am Anfang war ich naiv und habe geglaubt, dass das mit uns ewig läuft!

Sogar, dass ich mich an deine drei Kinder aus erster Ehe gewöhnen würde...!

Heute ist mir klar: Liebe macht blind und man merkt es noch nicht einmal.



Vier lange Jahre habe ich gedacht: „Kein Problem! Ich steck das schon weg“,

und versucht, aus dir einen anderen, besseren Mann zu machen.

Das war ein Fehler, denn du hast munter weiter mit anderen Frauen rum gemacht.

Es hat seine Zeit gedauert, aber heute bin ich schlauer!!



Endlich habe ich kapiert: Das Einzige, was wirklich zählt, bin ich und sonst nichts. Also lamentiere nicht rum. Akzeptier’s, so wie es ist!



Sind wir doch mal ehrlich:

Deine Liebe war nur Heuchelei und die Sache mit deinen Kids krieg ich auch nicht auf die Reihe!

Deine Familie hat mich vor dir gewarnt und gemeint: „Ich würde von allein schon darauf kommen“. Aber blind wie ich war, habe ich immer geglaubt, dass wir uns schon zusammenraufen.



Jetzt ist Schluss damit! Ruf nicht mehr an! Hol deine Sachen ab und tu nicht mehr so, als wären wir noch ein Paar. Alle wissen es bereits besser! Selbst deine engsten Freunde haben es schon kapiert.

Ich habe einige Zeit gebraucht, aber jetzt bin ich stark und ziehe das durch.



Denn letztendlich bin ich diejenige, um die es geht.

Ich mache mir nichts mehr vor oder belüge mich selbst.

Und wenn euch Mädels das auch schon passiert ist, wisst ihr ja, wie das ist und

singt mit......

Ich habe meine Lektion gelernt.



Nach all dem Stress kann ich endlich wieder klar denken und sehe Licht am Ende des Tunnels!!