Billie Eilish zeigt in „Birds of a feather“ gewohnt düsteren Sound und tiefgründige Texte.

Darum geht es in „Birds of a feather“

In „Birds of a feather“ singt Billie über eine Liebe, die bis zum Tod anhält. Sie beschreibt sie als eine beständige Bindung, die selbst in schwierigen Zeiten unzerbrochen bleibt, und drückt ihren Wunsch nach einer lebenslangen Beziehung aus. Die Person, zu der sie spricht, ist davon aber noch nicht so überzeugt. Vielleicht ein Mann, vielleicht eine Frau, die noch Schwierigkeiten hat, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Billie muss ganze Überzeugungsarbeit leisten.

Deutsche Übersetzung von Billie Eilish: „Birds of a feather“

Ich möchte,

dass du bleibst,

bis ich im Grab liege,

tot und begraben.

Bis ich verwest bin,

bis ich im Sarg liege, den du trägst.

Wenn du gehst, gehe ich auch.

denn es ging immer nur um dich.

Und wenn ich traurig werde, bitte rette mich nicht,

ohne mein Baby habe ich nichts mehr zu verlieren.

Wir sind Gleichgesinnte, vom gleichen Schlag,

Federn desselben Gefieders

wir sollten zusammenhalten, ich weiß:

Ich habe nie gedacht, dass ich allein besser dran wäre.

Das Wetter lässt sich nicht ändern,

es mag also nicht für immer sein,

doch wenn es ewig währt, ist es umso schöner.

Und ich weiß nicht, warum ich weine.

Ich glaube nicht, dass ich dich mehr lieben könnte.

Wer weiß wie lange, aber Baby, ...

Ich werde dich lieben bis zu meinem letzten Tag,

bis zu meinem letzten Atemzug,

bis das Licht aus meinen Augen schwindet.

Ich möchte, dass du erkennst,

was du für mich bist.

Du würdest es nicht glauben, wenn ich es dir sage.

Ich schwöre, dir würden die Komplimente gefallen.

Aber du bist voller Scheiße,

schau mir in die Augen und sag, dass du es nicht siehst,

dass dein Verstand vergiftet ist und du es nicht willst.

Sag, du willst das nicht mit uns beiden.

Jetzt sei nicht dumm.

Ich will nicht auf Wiedersehen sagen.

Ich kannte dich schon aus einem anderen Leben,

du hattest denselben Blick in deinen Augen.

Ich liebe dich, tu nicht so überrascht.

Lyrics: Billie Eilish „Birds of a feather“ im englischen Original

I want you to stay

'Til I'm in the grave

'Til I rot away, dead and buried

'Til I'm in the casket you carry

If you go, I'm going too, uh

'Cause it was always you, alright

And if I'm turning blue, please don't save me

Nothing left to lose without my baby

Birds of a feather, we should stick together, I know

I said I'd never think I wasn't better alone

Can't change the weather, might not be forever

But if it's forever, it's even better

And I don't know what I'm crying for

I don't think I could love you more

It might not be long, but baby, I

I'll love you 'til the day that I die

'Til the day that I die

'Til the light leaves my eyes

'Til the day that I die

I want you to see, hm

How you look to me, hm

You wouldn't believe if I told ya

You would keep the compliments I throw ya

But you're so full of shit, uh

Tell me it's a bit, oh

Say you don't see it, your mind's polluted

Say you wanna quit, don't be stupid

And I don't know what I'm crying for

I don't think I could love you more

Might not be long, but baby, I

Don't wanna say goodbye

Birds of a feather, we should stick together, I know ('til the day that I die)

I said I'd never think I wasn't better alone ('til the light leaves my eyes)

Can't change the weather, might not be forever ('til the day that I die)

But if it's forever, it's even better

I knew you in another life

You had that same look in your eyes

I love you, don't act so surprised