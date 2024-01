In meiner Hand habe ich eine Münze,

ich kann sie verschwinden lassen.

In meinem Ärmel steckt eine Spielkarte,

denk dir irgendeine Karte und ich zaubere sie dir

hinter deinem Ohr hervor.

Ich hab ein Kaninchen in meinem Hut,

wenn du zu mir kommst,

wirst du alles sehen.



Ich bin mit Handschellen gefesselt,

ich werde sie abstreifen und dann verschwinden.

Kette mich in einer Kiste an, wirf mich in deinen Fluss und ich werde auftauchen und dieses Lied singen.

Glaub nicht, was du hörst und noch weniger was du siehst.

Du wirst das alles erleben.



Ich habe eine glänzendes Sägeblatt,

alles was ich brauche, ist eine Freiwillige.

Ich werde dich in der Mitte durchschneiden und du wirst dabei von einem Ohr zum anderen lächeln.

Und die Freiheit, die du gesucht hast,

schwebt wie ein Geist durch die Bäume.



Ein Feuer brennt jetzt da unten – doch es kommt hier herauf.

Deshalb, lass alles, was du kennst zurück

und nimm nur deine Angst mit.

Auf der Straße geht die Sonne langsam unter und an den Bäumen hängen Leichen.

Du wirst es erleben.