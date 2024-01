Was ich in diesem Moment gefühlt habe, weiß ich nicht mehr.

Ich hatte nie gedacht, dass ich einmal in der Zeitung über mich selbst lesen würde,

wie mein Leben, meine ganze Jugend sich auf einmal in eine rosarote Wolke verwandelt.



Die anderen tun alle noch so, als ob nix passiert wär. Als ob alles noch so wäre wie gestern.

Die Truppe trifft sich immer noch jeden Freitag in Al’s Barbecue.

Der Himmel ist so ruhig wie immer,

nur das Blau ist anders, unglaublich anders.



Nenn mich meinetwegen Joe,

gib mir ’nen Drink aus,

schüttel mir die Hand, tu was du willst.

Du willst Mut:

ich geb dir Mut.

Mut, den du verstehen kannst.

Was ich habe, gehört dir.

Silber, Perlen, was immer.

Auch wenn’s nicht viel ist,

ich nicht viel bin.



Küss mich, damit ich weiß, dass du verstehst, dass ich nichts bin.



Gott, ich kann nur beten, dass ich das schaffe.