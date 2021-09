Gäbe sie mir wenigstens die Vorwahl

per favore (italienisch für Bitte).

Ja ey, per favore.

Oh gäbe sie mir wenigstens die Vorwahl,

per favore.

Dann gäbe es nur noch 10 Millionen Kombinationen, ja.

„0-7-9“, hat sie gesagt.

„Du weißt noch immer nichts“,

hat sie gesagt.

Nicht mal Tschüss hat sie gesagt, ey.

Und ich frage sie, ob ich ihre...

Tüt tüt tüt, hat sie gesagt, tüt tüt.

„0-7-9“, hat sie gesagt.

„Du weißt immer noch nichts“,

hat sie gesagt.

Nicht mal Tschüss hat sie gesagt, ey,

und ich frage sie, ob ich ihre...

Tüt tüt tüt, hat sie gesagt, yeah.

Ich rufe jeden Tag bei der Auskunft an

und möchte ihre Nummer haben.

Wer ruft heute noch die Auskunft an?

Viele arbeiten nicht mehr dort.

Nur noch sie und noch zwei andere.

Das heißt: Jedes dritte Mal ist sie dran.

Sie gibt mir jede Nummer,

nur ihre gibt sie mir nicht.

Gäbe sie mir wenigstens die Vorwahl,

per favore!

Dann gäbe es nur noch 10 Millionen Kombinationen, ja.

Und wenn ich nachher pro Minute drei von den Nummern ausprobiere,

dann kann es maximal nur sechseinhalb Jahre dauern,

bis ich ihre finde.

Und jetzt bin ich seit Jahren

immer falsch verbunden.

Und am Schluss bleibt mir tatsächlich nur noch eine Nummer,

nur noch eine Nummer.

Und als ich diese eintippe, mit zittrigen Fingern

und ich mir sicher bin, dass die doch stimmen muss,

da höre ich plötzlich, dass jemand dran ist.

Und deswegen höre ich die Straßenbahn nicht,

die hat noch versucht zu bremsen,

aber es reicht nicht mehr.

Leute kommen angerannt und alles verlangsamt sich.

„1-4-4“ (Sanitätsnotrufnummer in der Schweiz) haben sie gesagt,

„Wie ist das nur passiert?“ haben sie gesagt,

„Verrückter Kerl“ haben sie gesagt, ja.

Und sie winken den Krankenwagen herbei,

„Hier, hier, hier" haben sie gesagt, "hier, hier".

„1-4-4“ haben sie gesagt,

„Wie ist das nur passiert?“ haben sie gesagt.

„Verrückter Kerl“ haben sie gesagt, ja.

Und sie winken den Krankenwagen her,

„Hier, hier, hier“ haben sie gesagt „hier, hier“.