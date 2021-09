Als sie in die Pubertät kam, ging sie verloren

…mit dem Dealer ihres Bruders – sagt man.

Gestern hat sie ihr Baby bekommen –

aber vielleicht ist das auch nur ein Gerücht.

Sie wuchs wie in einem Gefängnis auf,

immer wurde ihr gesagt, dass nur Jesus ihr helfen kann.

Aber jetzt steht sie richtig auf versaute Sachen.

Und wenn du sie fragst, würde sie sagen:

Ich versuche nur rauszukriegen, wer ich bin.

Ich versuche nur klarzukommen –

mit den Karten, die ich in diesem Spiel gezogen habe.

Schau dir das Mädel an – jetzt sieht sie toll aus,

früher war sie ziemlich dick.

O.K. - Sie mag nicht vollkommen in Ordnung sein -

aber das ist nur ein Gerücht.

Immer hat sie gemacht, was man ihr gesagt hat

und offensichtlich lebt sie jetzt vom Sozialamt,

gibt die Kohle für Alkohol aus -

aber vielleicht ist es ja nur ein Gerücht.

Hey, ich versuch nur irgendwie klarzukommen.

(Sie hat’s getan, sie hat’s getan)

Ihr Bett ist eigentlich tabu.

Für ihn ist es o.k., für sie nicht.

Und die ganze Zeit über versteckt sie ihr Gesicht.

Sie hat ihnen gesagt, dass sie sich zum Teufel scheren sollen.

Ihre Schwester hat sie mitgebracht

und sie wünschte, sie hätte es nicht getan

und jetzt singen sie alle:

Ich versuche nur rauszukriegen, wer ich bin,

versuche klarzukommen –

mit den Karten, die ich in diesem Spiel gezogen habe.