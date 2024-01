Bau mir ein Schiff und ich bin weg,

treib weg, fort in die Stille eines reinen, blauen Himmels.

Weil mich hier nichts mehr hält.

Und weil ich keine Tränen mehr zu weinen habe.



Und gib mir einen Wunsch noch frei:

Ein Kuss. Und damit küss’ mich bis zum Morgen.

Das ist die Zeit für „Vorwand“ und für „scheinbar“

in der es nichts mehr gibt, was auch ein Narr noch ändern könnte.



Erzähl mit deiner jungen, süßen Stimme von der Wahrheit

weil ich sie nicht verstehen kann.

Und sag mir ob da eine unsichtbare Hand ist,

die hinter tausend Schleiern aus Geheimnis wirkt und webt.



Glaub mir: wir halten Schätze in den Händen

und in den Köpfen klaren Klang.

Nur weiß ich nicht, ob wir sie echt erkennen,

bevor wir sie ein weiteres Mal vergraben.



Drum nimm dir – bitte – was du von mir willst.

Die Nacht erdrückt mich sonst.

Lass uns das eine Mal den Weg zu Ende gehn.



An meinem Fenster setzt der Frost sich fest –

lass das nicht deinen letzten Satz gewesen sein.

Und schenk mir einen neuen Traum.