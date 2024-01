Sieh mich an.

Ich bin der, der davongekommen ist.

Der, der hätte strahlen können, leuchten.

Der versucht hat, sein Bestes zu geben.

Nur: das Beste hat nicht weit gereicht.



So stehe ich hier, mit meinem zerlumpten Stolz.

Ein Löwe. Klein. Und zahnlos.

Wir hatten versucht, die Ausnahme zu sein.

Das zu schaffen, was keiner vor uns noch versucht hatte.



Und sag mir:

Sieht man mir den Luxus, den ich hatte, im Gesicht an?

Oder bin ich ein Fremdkörper, da, wo ich einmal zu Hause war?



In der Leichtigkeit, die mit dem Glück kommt,

ist das, was man als letztes erwartet, dass man den Aufschlag spürt.



Ich bin der, der davongekommen war.

Und zurückgekrochen kam,

es noch einmal versucht hat,

obwohl er wusste, dass er es nicht schaffen konnte.



Also, wenn du mich vorbeigehen siehst und dich fragst, wer das ist:

Ein Mensch. Wie tausend andere auch.

Weil das das Leben ist:

Wenn du das große Glück nicht schaffst,

dann schaffst du es vielleicht grade noch so.