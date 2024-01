per E-Mail teilen

Sie kommt hier entlang.

Und wenn du Liebe suchst, wird sie sie dir geben.

Wir alle haben davon getrunken.

Und du wirst in Minuten süchtig sein,

wenn du auch nur einen Tropfen davon kostest.



Aber du sollest trotzdem deinem Herzen folgen.

Mag sein, dass sie dich nicht wünscht,

egal, wie sehr du dich zerreisst.

Und wenn sie es doch tut, ist es mir immer noch gleich.

Denn je tiefer sie dich hineinzieht,

um so eher bist du einer mehr von uns.



Denn sie ist etwas, das wahr ist.

Doch: nur ein Kuss, und du bist verloren.

Denn wenn sie danach aufsteht und geht und dich fallen lässt,

dann wirst du genauso aussehen, wie all die Narren, die du hier vor dir siehst.