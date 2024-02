bei Facebook posten

„Sei froh über das, was du hast und lass dich nicht von anderen runterziehen, die ständig rumjammern und alles schlechtmachen. Freu dich und hör auf, dir das Leben ständig schwer zu machen.“ Das will uns Eliza Doolittle mit ihrem Song „Pack Up“ vermitteln. Der Refrain bezieht sich auf ein amerikanisches Lied, das die Soldaten in der US Army im Ersten Weltkrieg gesungen haben: „Pack Up Your Troubles In Your Old Kitbag“ – und danach hat sie auch den Song benannt: „Pack Up“