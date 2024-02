Ich hab mich ihr seinetwegen anvertraut.

So ist alles losgegangen damals.

Wir haben uns alle Männergeschichten gegenseitig erzählt

und diese ganzen Beziehungskisten waren völlig zweitrangig.

Ich hab Zugeständnisse gemacht,

ich hab ihrem Rat vertraut.

Das war alles so einfach, so streßfrei.

Nur hat sie dann ein Versprechen nach dem anderen gebrochen.

Und hat gedacht, daß sie ihn mir ausspannen kann.



Sie war eine Freundin,

oder zumindest hab ich sie dafür gehalten.

Ich frag mich nur, wie ich so blind sein konnte,

daß ich ihn ihr anvertraut habe.

Sie hat mir vornerum was vorgespielt

und hintenrum...

Inzwischen hab ich’s auch kapiert.



Wie sei noch erzählt hat, daß sie schon machen würde,

und daß sie mit ihm reden würde, noch heute abend.

Und daß ich mal langsam machen sollte.

Ich habs einfach nicht gerafft.

Sie hat genau gewußt was sie wollte,

und ich hab den Kopf in den Sand gesteckt.

Na ja, jetzt isses ja nun klar,

daß er ihr wichtiger war als ich.

Ich seh sie jeden Tag grinsen,

und jede Nacht versucht sie mich aus dem Feld zu schlagen.



Ich bin immer für Dich da.

Darauf kann ich verzichten.