Was sind SWR3-Lyrix? Wie entstehen sie? Wann werden Lyrix gesendet? Was sind Live-Lyrix? Wo finden sie statt? Diese und mehr Fragen um die SWR3-Songtextübersetzungen werden hier beantwortet.

Die SWR3-Lyrix sind deutsche Interpretationen von fremdsprachigen Popmusikstücken, gefühlvoll vorgetragen von professionellen Sprechern, unterlegt mit instrumentalen Passagen des Originaltitels.

Lyrix tauchen im gesamten SWR3-Programm auf. Lyrix rund um die Uhr gibt’s in der Lyrix-Sendung zum Nachhören.

Nein. Die Lyrix sind mit Ausschnitten aus dem Originaltitel unterlegt bzw. gemixt. Diese sind, wie die Songtexte auch, urheberrechtlich geschützt und nicht ohne umfangreiche Vertragsverhandlungen weiterveräußerbar.

Originalsongtexte findet man trotz der schwierigen Urheberrechtsfrage nach wie vor im Netz. Manchmal wird man auch auf den offiziellen Webseiten oder Fan-Seiten der Sänger und Bands fündig. Schließlich wird mit Songtexten allein kein Geld verdient und interessant sind sie ja gerade für die treuesten Fans.

Für die Suche im Netz hat sich Google bewährt. Gebt einfach den Namen des Künstlers, Songtitel oder Textfragmente in loser Folge ein. Das Stichwort lyrics (Liedtext in englisch) nicht vergessen! Wenn ihr vollständige Textzeilen in Anführungszeichen setzt, erhöht das die Treffer. Name oder Text müssen dafür natürlich korrekt geschrieben werden.

SWR3-Moderator Kristian Thees ist bei SWR3 für die Lyrix verantwortlich. Er checkt neue Singles, Hörerwünsche und Songvorschläge aus der Redaktion auf ihren Textgehalt. Unterstützt von ambitionierten SWR3-Kollegen übersetzt der gelernte Diplomdolmetscher die meist englischen Texte. Diese werden von Schauspielern und SWR-Sprechern im Studio eingesprochen und auf ein Musikbett gelegt.

Da es Instrumentalversionen von Popmusiktiteln nur sehr selten gibt, können dafür beispielsweise Intros, Gitarrenriffs oder ein Keyboard-Thema aus dem jeweiligen Song wiederholt und aneinandergeschnitten (geloopt) werden. Notfalls zaubert Studiotechniker Thomas Eckert selbst einen passenden Sound dazu. Zum Schluss wird der Originaltitel dazwischen gemixt und das Ganze perfekt abgemischt.

Als Anregung sind Vorschläge willkommen. Das SWR3-Lyrix-Team kann jedoch keine Übersetzungen eurer Lieblingssongs auf Abruf zur Verfügung stellen. Die Lyrix werden nach redaktionellen Gesichtspunkten ausgewählt und aufwändig für's Radio produziert.

Mail an das Lyrix-Team