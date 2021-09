Wir sind die Party People!



Jeder kennt uns und weiß,

wo wir sind, ist immer etwas los.



Alle sind scharf drauf, in unserer Gang dabei zu sein.

Denn wir wissen, wie man sein Ding schwingt,

wir wissen, wo man hingeht, wenn man „in“ sein will!



Wir sind die Typen, die merken, ob du der Richtige dafür bist,

um die Nacht zum Tag zu machen!



Hey!

Hippe Teens tragen keine Blue Jeans, weil wir einfach cool sind und Stil haben.

Wir sind auch ohne Blue Jeans „in“ und bestimmen die Szene!



Wenn Du dabei sein willst, musst du aber ein paar Regeln beachten:

1. Gutes Aussehen ist Pflicht!

2. Du brauchst ein schickes Outfit, denn durchgestylt sein ist alles!

und 3. Stehen wir nicht auf Deppen, Baby!



Und so funktioniert es:



Hohe Hacken oder Turnschuhe und lackierte Fußnägel.

Mini Rock und Chelsea Stiefel,

die klügsten Kerle in Samt und Seide!



Hey!

Mein Gott sind wir cool und immer auf dem neuesten Stand!

Vergiss die Blue Jeans. Die sind Schnee von gestern!



Wir haben Stil und sind „in“ !