Wenn du meine Gedanken lesen könntest, dann würdest du eine Geschichte finden.

Wie so ein alter Kinofilm über einen Geist, der in einem alten Brunnen haust.

Oder in einem Schloss. Oder auf einer alten Burg. Mit Ketten an den Füßen.

Meinen Füßen.

Du weißt, dass ich dieser Geist bin.

Und dass ich nicht erlöst werden kann, solange ich ein Geist bin, den du nicht sehen kannst.

Und wenn ich deine Gedanken lesen könnte, dann würde ich eine Geschichte finden.

Wie aus einem Groschenroman.

Und wenn man dann an die Stelle kommt, wo der große Liebeskummer beginnt,

dann wäre ich auf einmal der Held dieser Geschichte.

Nur – Helden sterben meistens.

Und diesen Roman würdest du nur einmal und dann nie wieder lesen.

Weil der Schluss nicht gut ist.

Da würde ich nämlich fortgehen.

Wie ein Filmstar, der sich drei verschiedene Arten aussuchen kann, wie er abgeht.

Und dann käme die Zweitbesetzung:

Eine Filmdiva, die versucht, meine ganzen guten Eigenschaften rauszupolieren.

Aber jetzt lass? uns mal realistisch sein.

Denn wenn du weder in meinen oder in deinen Gedanken liest,

sondern ganz einfach nur zwischen den Zeilen hier,

dann wirst du kapieren, dass ich einfach nur verstehen will,

welche Gefühle dir fehlen.

Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal so dastehen würde wie jetzt.

Und ich muss zugeben, dass ich damit absolut nicht klar komme.

Ich weiß nicht, was wann wie wo schiefgelaufen ist.

Aber das Gefühl ist weg.

Und ich krieg?s nicht zurück.