Ich schau dich an,

Du beißt dir verlegen auf die Zunge

Ich weiß nicht, warum und woher ich komme

In meinem Kopf bin ich dir ganz nah,

wir laufen im Regen rum, auf der Suche nach der Sonne.



Du denkst, dass ich weglaufen und mich verstecken will,

ich werde nix rauslassen,

will nur, dass du mich findest

Ich bin nicht verloren, bin nur noch nicht entdeckt worden

Und wenn wir allein sind, dann sind wir gleich

Du siehst meinen Gesichtsausdruck

Vielleicht denkst du, dass ich fehl am Platz bin

Aber ich bin nicht verloren, nur unentdeckt.



Es braucht ein bisschen Zeit, um jemanden kennenzulernen

Es kann sich auch alles plötzlich ändern.

Ehe man sich´s versieht ist alles vorbei

Also schließ deine Augen und fühl einfach,

wie ich bei dir bin,

glaub einfach, dass alles in Ordnung ist.