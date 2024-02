Ich bin nur ein einfaches Mädchen,

dass in einer hoch technisierten digitalen Welt lebt.

Ich versuche zu verstehen, wie und welche Kräfte dieses Land regieren.

Die Leute sagen, Miss Lopez’s praller Hintern ist der Boss

und Kate Moss ist arbeitslos.

In einer Welt, die nur die Zukunft im Sinn hat, sind alle gute Werte von damals heute plötzlich schlecht.



Es ist nicht schwer zu verstehen, der Plan ist einfach:



Folge deiner inneren Stimme, deiner Intuition.

Sie werden dich auf den richtigen Weg bringen.

Lass dich von deinem gesunden Menschenverstand leiten

und du wirst dein Ziel erreichen.

Hör einfach auf dein Herz!



Du schaust mich an, bist dir aber nicht sicher,

ob du nicht eventuell noch was Besseres als mich finden wirst.

Was cool ist, lernst du aus Zeitschriften.

Was Liebe bedeutet, schaust du dir aus Charlie Sheen Filmen ab.



Wenn du mich wirklich willst, dann sag’s mir.

Ich werde nicht nein sagen.



Niemand ist unfehlbar, ich auch nicht.

Wirf deine Macken über Bord und lass es uns versuchen.

Hör auf deine innere Stimme, die sagt: „Ich liebe dich!“



Wenn du mich wirklich willst, spiele keine Spiele mit mir.

Ich verspreche dir, es wird nicht umsonst sein.