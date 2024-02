Ich hab dich gesehen.

Du bist da rumgestanden,

Goldstaub im Haar, und gekämmt hast du dich mit ’nem Stück Stacheldraht.

Und du hast geglaubt, dass ich nicht merke,

dass du nur noch mit Ach und Krach stehen kannst.



Und dann hast du irgendwas gebrüllt,

nur damit ich dich bemerke.

Und du und dein ganzes Gefolge,

ihr habt mit euren lächerlichen dünnen Ärmchen rumgewedelt.

Und deine Günstlinge haben mir erzählt,

was für ein kluger und gebildeter und weiser Mann du doch wärst.

Aber: wo bringt man weisen Männern bei, zu schmollen?



Ich hab versucht, dich zu vergessen,

aber du hast kleine Glöckchen an deinen Namen gehängt,

und die klingeln jedes Mal und unverschämt herum,

wenn ich an dich denke.



Also was ist los?

Sucht deine Liebe ein Zuhause?

Gut:

Also lieb’ mich und dann verschwinde!



Deine Mutter war ein Wolfsbiss,

dein Vater eine Zigarette,

dein Bruder ist eine Kreuzung aus einer Rose und einem Autowrack,

deine Schwester ist ein Börsenmakler,

aber du bist bestenfalls ein Rollkragen.



Und es ist noch nicht mal dein Kleine-Jungen-Grinsen,

oder dein dummer kleiner Name.

Es sind diese verdammt großen Männerhände, die dran schuld sind.

Mein Gott, ich hab alles versucht um nicht liebenswert zu sein.

Warum konntest du das nicht auch tun?