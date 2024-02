Die haben mich auf der Straße aufgegabelt, wo ich um Gnade gefleht habe.

Und dann haben sie mich dorthin gebracht und weggesperrt.

Weil ich angeblich meinen Verstand verloren hätte.



Aber dort im Garten hab ich sie dann kennen gelernt.

Sie hatte einen weißen Kittel an. Ich auch.

Und dann hat sie meine Hand genommen und gesagt,

dass ich freundliche Augen hätte.



Da war ein Fluss, und wir haben oft dort am Ufer gesessen.

Und irgendwann hat sie mir mal die Narben an ihren Handgelenken gezeigt.

Und sie sagte, dass das eine Schrift wäre,

in einer uralten Sprache,

und dass sie alles rausfinden könnte, was sie bewegt,

wenn sie diese Schrift nur entziffern könnte.



’Du musst der Junge sein, den sie mir geschickt hat.

Ich hab ewig auf dich gewartet.

Sag ihr bitte, dass es eine lange und verwirrende Reise war.

Und sag ihr, dass ich glaube, dass ich alles gelernt habe, was sie verlangt.

Und dass ich jetzt weiß, als was ich sein möchte, wenn ich wieder zurückkomme.

Ein Blau. Und ein Grün.

Wie Libellenflügel.’



Auf den Feldern hab ich mich dann von ihr verabschiedet.

Ihr gesagt, dass ich fort muss, weil sie sagen, dass ich geheilt bin.

Und das ich mein Gesicht wieder im Spiegel angucken kann.

Und sie hat gesagt:

’Wenn du der Libellenkönigin begegnest, sag ihr bitte, dass ich auf meine Flügel warte.

Sie findet mich unten am Fluss...’