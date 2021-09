Ich habe das Recht, Irrtümer zu begehen.

Fehler machen mich stark.

Raus aus der häuslichen Enge! Hinaus in’s große Unbekannte!

Plötzlich spüre ich Flügel, obwohl ich noch nie geflogen bin.



Ich habe das Recht auf eigene Meinung,

bin nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut.

Also Schluss mit der Bevormundung.

Lass mich allein, auf die Gefahr hin, Fehler zu machen.



Zu lange hat man mich gegängelt,

ich muss mich aus dieser Umklammerung befreien!

Will endlich frei durchatmen und mein Lied singen,

egal ob die Tonlage stimmt oder nicht.

Lasst mich nur machen!



Du hast deine Meinung.

Aber was ich tue, ist meine Entscheidung und es gibt auf diesem Weg kein Zurück.

Wenn dir etwas an mir liegt, lass mich gewähren.

Wage nicht, meine Visionen in Frage zu stellen.



Gib mir die Chance, das zu sein, was ich kann und möchte.

Ersticke mich nicht mit deiner Negativität.

Was immer da draußen auf mich auch warten mag,

ich will mich dem stellen und selbst damit fertig werden.