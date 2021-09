Hallo Alte. Das ist lange, lange her. Wir sind aus der Mode gekommen. So wie unsre Klamotten. Wir sind jeder unterschiedliche Wege gegangen. Und das alles nur, um hierher zurückzukehren, uns einer Aufgabe zu stellen, vor der wir uns damals gedrückt haben.

Die Wahrheit haben wir nicht damals nicht begriffen. Weil wir zu jung waren. Blind. Die Zeit um uns ist weitergegangen, und sie hat sich geändert. Du glaubst doch nicht, dass ich vergessen habe, wer du bist ?!



Du hast dich hergegeben, deine Liebe. Deine Arglosigkeit. Und dann haben sie dir dein Vertrauen genommen. Ich bin nicht einer von denen. Ich bin dein Freund, also komm her. Du oder wer auch immer: wenn ich Probleme habe, dann rufe ich um Hilfe, wie jeder andere auch. Und ich hab auch Dinge, die niemand außer Gott weiß. Und, weiß Gott, ich fühle so wie du, und ich weine so wie du. Und dann geht’s mir wieder gut. In mir drin bin ich wie du. Genau so.