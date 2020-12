Manchmal vergess ich, wie das war damals,

an diesen Samstagabenden,

als wir kaltes Bier und Zigaretten geklaut haben,

aus irgendeinem Haus.

Und unsere Klamotten von damals gelten heute als Vintage.

Aber wenn ich dieses Foto anschaue,

weiß ich noch, wie irgendjemand sagte: Bitte Lächeln!

Tja, wer hätte gedacht, dass wir auch heute noch lächeln.

Es ist ganz schön lange her,

dass wir uns damals als Fremde in irgendeinem Partykeller begegnet sind.

Wir fanden die Party gruselig und versuchten Smalltalk.

An jenem Abend, als dieses Foto gemacht wurde, hatte ich ja keinen Ahnung,

dass ich eines Tages mal mehr sein würde für dich,

als irgendein Junge neben dir auf einem Polaroid.

Normalerweise kommen und gehen solche Momente,

aber was für ein Glück, dass dieser in Stein gemeißelt wurde –

auch wenn die Farben mittlerweile ein bisschen ausgeblichen sind

und wir uns alle ein bisschen verändert haben,

hänge ich an diesem Bild.

Ich weiß noch, wie ich damals um dich herumgeschwänzelt bin –

ist schon verrückt, diese Erinnerung zu haben.

Original Songtext in Englisch

Sometimes I forget who we were back then

That Saturday night stealin' cold beer and cigarettes

At a house we didn't know, wearin' our now vintage clothes

Lookin' at this photo

Oh, I remember someone saying, "Smile"

Who would have thought we'd still be smilin' nowWe've come a long way

Since we were strangers in the basement

At a party we hated

Tryna make conversation

The night it was taken

I didn't have a clue

That someday I'd be something more

Than just a boy in a Polaroid with you

Too many times these moments they come and go

How lucky was I that our moment was set in stone

Even though the colors faded

And everybody changes

I'm holdin' on to this photo

Oh, I remember fawnin' just like that

And now it's kinda crazy lookin' back...