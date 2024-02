Ich arbeite schon viel zu lange in dieser Fabrik.

Weiß schon nicht mal mehr,

wann ich das letzte Mal Zeit zum Atmen hatte

und mal allein war.

Und Dinge mal einfach nur so zum Spaß getan hab,

rumgeblödelt und die Stadt unsicher gemacht hab,

wo die Sonne mir die Knochen heilt.

Noch 5 Tage dann mach ich mich auf den Weg,

dann lass ich meiner Fantasie freien Lauf.



Noch 5 Tage, dann ist endlich Sommer!

Ich schufte in der Nachtschicht bis zum Morgengrauen,

mein ganzes Leben findet im Dunkeln statt,

denn ich penn den ganzen Tag, bis der Mond sich zeigt.

Wie ein Vampir in seiner Kiste.

Da ist kein Laut und niemand in der Nähe

wenn ich aufwache und nichts als Kälte.

Und dann das gleiche Spiel wie am Tag davor

mit dieser Leere innen drin.



Noch 1, 2, 3, 4, 5 Tage, dann ist endlich Sommer,

dann gehts los!

Original-Songtext in Englisch

I work on the night shift until the dawn

My whole life has been in the dark

I sleep all day 'til the moon's in play

Like a vampire in a box

Without a sound, no one around

I awaken to feel the cold

To do again just like yesterday

With this emptiness in my soul

But there are five more days 'til summer

Takes me away

There are five more days 'til summer

Five more days 'til summer

Takes me away

There are five more days 'til summer

Takes me away

There are five more days 'til summer

Five more days 'til summer

Takes me away

One, two, three, four, five days 'til summer

Five more days 'til summer



Takes me away