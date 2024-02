Der Tag, an dem es mich nach Kalifornien verschlug,

hat aus mir einen völlig neuen Menschen gemacht.

Ein Mädchen hatte mich unterwegs mitgenommen.

Ich war jung und von Sorgen keine Spur!



Während wir einen Joint rauchten,

spielte sie mir Musik vor, die ich noch nie gehört hatte:

Who, Zeppelin, Beatles, Kiss und Rolling Stones.

Dazu spielten wir „Luftgitarre“.



Herrliches Kalifornien!

Der Strand von Venice,

das Surfbrett unter’m Arm,

in Klamotten von "Jeff Ho" und "Horizons West",

unterwegs auf Rollerskates von "Hang Ten".

Das waren die Besten.

Und natürlich diese zweifarbigen Turnschuhe von "VAN" .



Klar, vermisse ich New York und meine Schulfreunde.

Doch dazwischen liegen Welten!



Jetzt bin ich mit meiner Surferfreundin auf dem Skateboard unterwegs!

Wir sind ein echtes Paar.



Ich liebe Kalifornien!

Es hat mich völlig umgekrempelt.