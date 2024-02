Komm, gib?s doch zu,

Du bist innerlich grün und blau geschlagen.

Wenn du deine Gefühle dauernd schluckst,

dann kommen sie nur noch als Tränen wieder raus.

Ich weiß, dass du jetzt gehen musst.

Aber es ist nicht so schlimm, wie du glaubst.



Er hat dich fallen lassen.

Ohne ein Wort der Erklärung.

Er hat deine Liebe als was ganz Selbstverständliches hingenommen

und dich dann verlassen.

Aber glaub mir: irgendwann, eines Tages wirst du dich fragen, was er dir überhaupt bedeutet hat.

Wenn diese Fragen kommen,

dann sind wir beide zusammen und ganz woanders.

Am Meer. Ocean Drive.



Drum versteh ich nicht ganz, warum?s dir so schlecht geht.

Schau raus, draußen scheint die Sonne...