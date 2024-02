Ich versuche, nicht dauernd an dich zu denken.

Und ich weiß, dass ich es auch ohne dich schaffen werde.

Aber trotzdem kommt mir das ganze ziemlich inhaltslos vor.

Und vielleicht bist du ja morgen wieder da.



Vielleicht bin ich ja auch irgendwann verrückt geworden, ohne es zu merken.

Oder ich verhau mich Nacht für Nacht selber.

Warum ist das eigentlich alles so gottverdammt mühsam?

Wegen dir vielleicht?



Und wenn du dir dann mal wieder vorkommst wie exakt niemand,

wenn du das Gefühl hast, dass du genau nichts ausmachst,

dann denk an was Gutes und daran, dass du das alles nicht brauchst.

Dass du dich nicht dadurch runterziehen lassen solltest.

Und dass du daran nicht zerbrechen wirst.

Dass du nach vorne sehen musst.

Und das du ein Star bist.

Ja ja.