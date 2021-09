Genau, wie ich’s vorhergesagt habe,

der Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt, ist erreicht.

Wir können uns auf den Kopf stellen, aber ändern wird das nichts.

Ich habe die Kontrolle verloren!

Entweder bleib ich oben oder gehe unter.

Ich hab’s nicht anders gewollt.



Es spielt keine Rolle, wer Recht oder Unrecht hat

Aber ich will fair behandelt werden!

Für mich gibt es nur ein Entweder-oder!



Ich mag keine Typen mit schöner Hülle, aber ohne Kern.

Trotz aller Mühe konntest du nicht über deinen Schatten springen.

Meine Messlatte lag einfach zu hoch für dich, denn deine Liebe war nicht echt.

Das muss ich akzeptieren.



Du klopfst große Sprüche, doch ohne Bedeutung.

Wahrscheinlich hast du es noch niemals wirklich ernst gemeint.

Ist es zuviel verlangt, wenn man das zurückhaben möchte,

was man selbst investiert hat?

Doch ich hab’s wohl nicht besser verdient.



Mann:

Sei doch mal ehrlich:

Wie stellst du dir deinen Traumtyp vor?

Wer könnte vor dir bestehen?

Egal, was ich tue, es wird niemals genug sein!





Ich hab’s geahnt:

Es ist zu Ende, bevor es begonnen hat.

So ist das Leben.