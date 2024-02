Also, mein Lieber, wenn du es ganz genau wissen willst:



Es gibt keinen anderen!!!

Und ich will auch keinen anderen!!!!

Auf dich lass ich nichts kommen. Und jeden, der was Gegenteiliges behauptet,

schick ich höchst persönlich in die Wüste!

Andererseits sollte sich deine Liebe nicht nur auf zu Hause beschränken,

wenn wir allein sind. Zeig es auch den anderen, dass wir ein Paar sind!



In meinen kühnsten Träumen habe ich mir nicht vorstellen können,

dass du derjenige bist, der mich heller als jede Sonne zum Glühen bringt!

Bei uns gibt’s keine Achterbahn der Gefühle, kein wenn und aber.

Du bist das Beste, was mir je passiert ist!



Und wenn du willst, dann bleibt das auch so, bis in alle Ewigkeit.

Ich werde dich nie verlassen.



Na, wie gefällt dir das?

Jetzt werde aber nicht übermütig, mein Lieber.



Nichts kann uns aufhalten. Uns verbindet mehr, als du denkst.

Zwischen uns gibt es kein Vielleicht, kein "Was wäre wenn"!



Für mich bist du der Größte, also zeig deinen Freunden,

wer deine Frau ist...!