Jetzt, wo’s Winter ist:

Halt Deine Füße warm,

pack’ Dich gut ein, wenn Du ’raus gehst.

Und gib nicht alles aus.

Den ganzen Sommer, wenn ich abends am Pool

gesessen bin,

wenn dann die ganzen Leuchtkäfer ’raus

gekommen sind, dann hast Du mir gefehlt.

Ach ja, übrigens, die letzte Unterhaltszahlung...

du weißt schon.

Gut, wir sind alt geworden, und der Krebs

wartet schon.

Scheiß drauf, lebe, sei froh, es ist

eh wurscht.

Nichts dauert ewig.

Aber ich werde Dich immer lieben.

Vergiß mich nicht.

Mach’s mir etwas einfacher, wenn’s auch

nicht mehr lang dauert.

Du weißt, daß ich an Dich denke.

Also gib mir das Gefühl, daß

Du auch manchmal an mich denkst.