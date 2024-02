Das ist die Küche, in der ich mir immer die Zeit vertrödelt hab.

In meinem alten Stuhl. Und du hast eigentlich immer ’nen Strauß Blumen dagehabt.

Nur dass die Küche jetzt leer ist.

Die Bücher sind weg, die Regale,

sogar die Bilderhaken.

Nur mein Herz, das hängt immer noch hier drin rum.



Irgendwie hat unsere Nachbarschaft uns überlebt.

Weiß nicht, wie die das geschafft haben, was wir nicht geschafft haben.

Ich seh dich noch auf der Treppe stehen...



Früher lebte hier mal ein kleines Mädchen,

das sich immer gefragt hat, was mal aus ihr wird.

Dann ist sie in die große weite Welt hinausgezogen,

und heute ist sie nur noch eine Erinnerung.

Hier war die kleine Schule,

wo ich gelernt habe meinen Namen zu schreiben.

Aber die Zeit war etwas unfreundlich zu mir in der Zwischenzeit.

Zeit kennt keine Scham.



Du lebst heute irgendwo in einer anderen Stadt.

Bist mit jemand anderem verheiratet.

Hier, im Staub, ist keine Spur mehr von uns.



Einfach ein Ort, an dem wir mal gelebt haben....