Ich habe eine bipolare Störung!

Jawoll, ich habe einen Hau!

Ich bin übergewichtig,

komme immer zu spät,

bin immer am Quasseln.

Ich steh auf Mom Jeans

und an meinen Katzenohrringen kannst du erkennen,

wie ich drauf bin,

Meine Familie ist total gestört,

aber irgendwie haben wir einen Heidenspaß daran,

uns gegenseitig ins Grab zu bringen

Manchmal kann ich vor Freude nicht mehr geradeaus denken,

manchmal heul ich den ganzen Tag.

Ich mach mir um alles mögliche Gedanken,

hab sogar noch eine analoge Uhr.

Außerdem weiß ich nie, wann Schluss ist.

Und ich bin passiv-agressiv…

Ich habe Angst vorm Dunkeln und vorm Zahnarzt.

Ich liebe meinen Hintern und kann die Klappe nicht halten.

Und ich bin nie wirklich erwachsen geworden.

Schon von klein an kriegst du gesagt:

Egal, was du an dir selbst nicht magst,

behalt’s für dich.

Mittlerweile weiß ich, ich bin nicht die einzige,

die jahrelang versucht hat, jemand anders zu sein.

Aber das hab ich hinter mir.

Ich hab keine Geheimnisse mehr,

vor niemandem.

Und wenn die ganze Welt alles über mich weiß...

Na und?