Dies ist wohl ein kleiner Rachesong, an Mileys Ex-Mann Lian Hemsworth gerichtet. Der Song kam an seinem Geburtstag heraus und die Botschaft lautet: Ich kann auch ohne dich glücklich werden. Und das Haus, das abgebrannt ist, gab es ja wirklich – eine 2,5-Millionen-Villa, die bei den Bränden 2018 komplett zerstört wurde. Aber es ist auch symbolisch gemeint.

Es war ja alles so goldrichtig mit uns.

So eine Art Traum, den es nirgendwo zu kaufen gibt.

Wir hatten mit allem Recht... bis wir mit allem falsch lagen.

Haben uns erst ein Zuhause aufgebaut,

und dann mit angesehen, wie es niedergebrannt ist.

Ich wollte dich nicht verlassen, wollte nicht lügen.

Ich hatte keinen Bock auf Streit.

Erst kamen die Tränen, aber dann wurde mir klar…

...dass ich mir selbst Blumen kaufen kann

und meinen Namen in den Sand schreiben.

Ich kann mich stundenlang mit mir selbst unterhalten.

Und da geht es dann auch mal um Dinge, von denen du keine Ahnung hast.

Ich kann mich auch selbst zum Tanzen ausführen

mit mir selbst Händchen halten.

Jawohl, ich kann mich selbst so viel besser lieben als du.

Meine Fingernägel lackiere ich kirschrot

passend zu den Rosen, die du da gelassen hast.

Keine Reue, kein Bedauern.

Ich vergebe dir jedes Wort.

Original-Songtext auf Englisch

We were good, we were gold

Kinda dream that can't be sold

We were right 'til we weren't

Built a home and watched it burn

Mm, I didn't wanna leave you

I didn't wanna lie

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better

I can love me better, baby

Paint my nails, cherry red

Match the roses that you left

No remorse, no regret

I forgive every word you said

Ooh, I didn't want to leave you, baby

I didn't wanna fight

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours, yeah

Say things you don't understand

I can take myself dancing, yeah

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better

Oh, I

I didn't want to leave you

I didn't wanna fight

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers (oh)

Write my name in the sand (mmh)

Talk to myself for hours (yeah)

Say things you don't understand (never will)

I can take myself dancing, yeah

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better

I can love me better, baby (oh)

Can love me better

I can love me better (than you can), baby

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better

I