Ich pass zu niemandem,

ist aber egal.



Weil irgendjemand mich bestimmt weinen hört.

Melde dich, wenn du mich hörst.

Du bist so schwer zu finden.



Kann es sein, dass Mister Liebenswert

bereits in meinem Leben ist?

Direkt vor mir

Oder vielleicht hast du dich getarnt?



Und damit geht alles von vorn los,

ich dreh mich im Kreis.

Wie find ich den Richtigen, der zu mir passt?

Es gibt doch eigentlich genug für jeden.

Aber ich steh immer noch in der Warteschlange.



Jeder sehnt sich nach einem Menschen,

an dem man sich festhalten kann.

Der ganz genau weiß, wie man liebt – ohne dass man es ihm sagen muss.

Kann mir irgendjemand sagen, warum ich allein bin?

Wenn es doch für jeden Menschen einen Seelenverwandten gibt?



Die meisten Beziehungen scheinen nur eine Zeit lang zu funktionieren,

Sie sind alle ok – aber nicht auf Dauer.



Kann mir irgendjemand sagen, warum ich allein bin?

Wenn es doch für jeden Menschen einen Seelenverwandten gibt?