Ich bin wieder solo

und muss dringend den Text des Anrufbeantworters ändern.

Denn im Moment läuft da immer noch:



„Wir können nicht an’s Telefon kommen!“



Doch du bist schon lange weg!

Und es ist die einzige Möglichkeit,

noch einmal deine Stimme zu hören.

Lächerlich!

Schon Monate her, aber irgendwie komme ich nicht drüber weg.

Dabei bin ich doch sonst so stark!

Schluss jetzt mit dem Trauerweidenblick und den feuchten Augen!

Schluss mit diesen schmalzigen Lovesongs!

Ich wehre mich gegen den Gedanken an deine Gegenwart.

Aber, warum schaff’s ich dann nicht, das Radio einfach abzustellen?



Der Kalender müsste dringend aktualisiert werden.

Er zeigt noch immer den 15. Juli,

der Tag an dem du mich verlassen hast.

Ich muss die Erinnerung daran verdrängen.

Ich bin es so leid, dauernd an dich zu denken!

Und dann diese Songs, die mich an unsere Zeit erinnern.



Lasst mich in Ruhe!

Blöde Liebeslieder, erinnert mich nicht mehr an ihr Lächeln!

Oder an unser erstes Kind,

ich ziehe einen Schlussstrich und schalte das Radio aus!