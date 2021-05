Was trinkst du

Rum oder Whiskey

Würdest du mit mir

Einen Doppelten trinken

Es tut mir leid, ich bin etwas spät dran

Übrigens, Ich hab deine Nachricht bekommen

Ich meld mich krank heute

Also lass uns ausgehen um der alten Zeiten willen



Ich werde dich nie vergessen

Sie haben gesagt, wir würden es nie schaffen

Mein Liebling/Meine süße Freude, erinnere dich immer an mich



Wir waren böse

Und du hast immer nur schwarz getragen

Ich war so ernst

Du weißt noch, die Mutter meines Freundes,

hatte fast einen Herzinfarkt

Es tut mir leid, ich bin etwas spät dran

Du weißt doch, die Streifen auf dem Tiger

sind schwer zu verändern

Und bemerke, die Welt fühlt sich wie eine leere Bühne an,

Ich würde nichts verändern

ich bin einfach nur froh, dass du wieder da bist



Ich werde dich nie vergessen,

Sie haben gesagt, wir würden es nie schaffen

Mein Liebling/Meine süße Freude, erinnere dich immer an mich

Ich werde dich nie vergessen

(Bleib bei mir)

OK, gelegentlich hatten wir Probleme

Mein Liebling/Meine süße Freude, erinnere dich immer an mich!



Wir wurden einfach verschluckt

Du weißt, ich habe dich nicht vergessen

Wir wurden einfach verschluckt

und es tut dir gut, dass ich dich nicht vergessen habe.

Wir wurden einfach verschluckt

von der ganzen verfluchten Welt



Was denkst du?

Hast du mich vermisst?

Ich habe mir deine silbernen Stiefel geliehen

Nun lass mich sie dir einfach wiedergeben



Weißt du nicht, du bist meine Freude

Erinnere Dich immer an mich