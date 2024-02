Du sagst, du würdest mich heiraten – wenn ich 23 wäre.

Aber ich bin halt erst 18 – und du nimmst mich gar nicht wahr.

Sag mir – wer diese Regeln gemacht hat?

Du bestimmt nicht!

Also – wem musst du Rechenschaft ablegen?



Oh Jenny, sei nicht so voreilig,

Nein! – und behandle mich nicht wie ein Baby.

Lass mich dich mitnehmen, wohin du willst,

weil weggehen – das macht mich einfach wütend!

Ich werd wieder da sein und diese anderen Männer sehen,

die ja altersmäßig soviel besser zu dir passen.

Ich dachte nicht, dass du dich um so was scherst,

dass es da Probleme geben würde.

Aber jetzt schaust du mich so angewidert an

und ich warte darauf, dass du lächelst und deine Meinung änderst.

Dann sag ich, dass es mir leid tut und ich nehme dich

in meine Arme.

Ich hoffe wirklich, dass du mir ganz schnell vergibst,

und nicht einfach sagst, ich soll gehen.



Oh Jenny – du bist verrückt!

Zuerst bin ich perfekt, dann bin ich wieder faul,

und ich hab dich mein Baby genannt.

Und die vielen Male, die du mich einfach verlassen hast.

Es bringt mich um!